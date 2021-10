SALERNITANA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Salernitana-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 30 ottobre 2021, la Salernitana di Stefano Colantuono ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel derby campano valido per la 11a giornata di Serie A.

Entrambi i precedenti giocati nel massimo campionato, e risalenti alla stagione 1947/48, si sono conclusi con il risultato di parità (0-0 a Napoli e 3-3 a Salerno). Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

I granata sono penultimi in classifica con 7 punti a pari merito con il Genoa, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, mentre gli azzurri sono imbattuti e guidano la graduatoria appaiati al comando con il Milan a quota 28, con 9 vittorie e un pareggio.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Ranieri, Gyomber, Strandberg, Zortea; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono. In Panchina: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Aya, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Kastanos, Simi, Vergani, Gondo.

Le sole tre vittorie ottenute dalla Salernitana nei 22 precedenti contro il Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono arrivate tutte tra le mura amiche – l’ultima risale al novembre 2002 in Serie B.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. In Panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna.

Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana può rimanere imbattuta in due gare di fila in Serie A per la prima volta da maggio 1999, con Francesco Oddo in panchina.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

Il Napoli è una delle sei squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in Serie A: due pareggi nei due derby campani giocati finora, nella stagione 1947/48. Il Napoli non pareggia contro una squadra neopromossa in Serie A da agosto 2016 (2-2 contro il Pescara): da allora per i partenopei 27 vittorie e tre sconfitte – quella dei campani è già la striscia senza pareggi più lunga di sempre contro squadre neopromosse in Serie A (30 – precedentemente il record erano le 26 della Roma).

Salernitana-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Salernitana è l’unica formazione di questa Serie A a non aver ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre ha subito quattro degli ultimi cinque gol in campionato in questo parziale.

La Salernitana ha subito 22 gol finora (meno del solo Spezia), solo nel campionato cadetto 1955/56 (25) i campani hanno fatto peggio nelle prime 10 partite stagionali tra Serie A e Serie B.

