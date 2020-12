INTER NAPOLI Streaming Gratis Facebook YouTube, dove vederla: Sky TV o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 12a giornata. Alle ore 20:45 italiane di MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020, si gioca Inter Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di SkyGo. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo importante match di Serie A.

Inter Napoli Streaming, presentazione match.

La lotta Scudetto si accende. Natale è vicino e il calendario offre un incrocio di alto profilo: nella dodicesima giornata di Serie A, è Inter contro Napoli. Archiviata la cocente delusione per l’uscita di scena dalle Coppe, i nerazzurri concentrano le loro forze sul campionato nel tentativo di dire la loro nella lotta Scudetto. Dall’altro lato, un Napoli capace di regalarsi i sedicesimi di Europa League e in piena corsa nelle zone alte della classifica nel tentativo di interrompere l’egemonia Juve.

Inter Napoli Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Inter Napoli viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inter Napoli non viene trasmessa in chiaro.

Due dei cinque gol segnati come subentrato da Lautaro Martínez sono stati messi a segno contro il Napoli; l’attaccante dell’Inter ha realizzato inoltre l’ultimo gol dell’incontro in tre delle quattro partite che ha giocato contro i partenopei nella competizione.

Inter Napoli Streaming Gratis Link al posto di Rojadirecta.

Inter Napoli streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è pagamento con Now TV (link www.

nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Matteo Politano ha segnato cinque dei suoi 30 gol in Serie A con la maglia dell’Inter (tutti nel 2018/19). L’attaccante del Napoli ha realizzato tre reti in campionato a San Siro, più che in ogni altro stadio in trasferta.

Le formazioni di Inter Napoli che speriamo di vedere in campo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Alternative per vedere Inter Napoli in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Inter Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Inter Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.