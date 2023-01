INTER-EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Empoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 23 gennaio 2023, l’Inter di Inzaghi ospita l’Empoli di Zanetti nel posticipo serale del lunedì in questo 19° turno di Serie A. L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successo della formazione toscana contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Empoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Empoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Statisticamente, nei precedenti, l’Inter ha vinto quasi tutte le partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A: 13 vittorie e un pareggio. Ovvero il 93% delle sfide giocate. Statistica in evidenza: prima di questo turno, l’Inter ha segnato otto gol nei primi 15 minuti delle partite, un record alto parimerito in questa stagione di campionato.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Curatolo, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Handanovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Degl’Innocenti, Haas, Bajrami, Ekong, Fazzini, Pjaca, Cambiaghi. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Squalificati: Marin. Diffidati: Henderson.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Berti e Scarpa. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Lautaro Martínez ha catturato l’attenzione con le sue prestazioni per l’Inter in questa stagione. È il capocannoniere della sua squadra con 9 gol, ed è 2° a pari merito nella classifica cannonieri nel 2022/2023, con 3 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Inter-Empoli in TV al posto di Rojadirecta Canale

Inter-Empoli in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), e con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Inter-Empoli su DAZN sarà affidata a a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Manuel Pasqual. Inter-Empoli su Sky invece con Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

L’Inter ha fatto bene nell’ultima gara contro l’Empoli, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 14 sfide (V13 N1 P0). L’Empoli è alla ricerca della prima vittoria da aprile 2006 in questa sfida. L’Inter ha battuto in aggregato l’Empoli 29-8 durante la serie di imbattibilità.

Inter-Empoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Empoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti) Live invece di Rojadirecta in italiano.

L’Inter ha vinto il 93% delle partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A (14: 13V, 1P), tra le formazioni che ha affrontato in almeno 10 incontri domestici ha una percentuale migliore solo contro Pro Patria (100%) e Lecce (94%).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Empoli Streaming alternativa Roja Live?

L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato 1-0 contro la Sampdoria, i toscani non ottengono due successi consecutivi in Serie A dal dicembre 2021, mentre l’ultima volta che hanno registrato almeno due clean sheet di fila nel torneo risale al gennaio 2017 (tre in quel caso).