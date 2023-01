La Juventus sta già trattando il rinnovo di Massimiliano Allegri

Dopo la dura e contestatissima penalizzazione della Figc, che ha inflitto 15 punti di penalità alla Juventus per la causa plusvalenze, la Vecchia Signora è rimasta allo sbaraglio. Dall’entrare nella lotta per la Champions League all’essere esclusi dall’Europa, i bianconeri hanno nella Europa League l’unica possibilità di giocare la Champions League la prossima stagione (UEFA e Aleksander Ceferin permettendo…).

Rimane comunque intatta la fiducia del nuovo cda in Massimiliano Allegri. Infatti, come sottolineato dal giornale La Gazzetta dello Sport, l’armonia tra le due parti è quasi perfetta. Una situazione che potrebbe favorire il rinnovo del laureato tecnico italiano, il cui contratto scadrà a giugno 2025. In questo senso si sta trattando un rinnovo fino al 2027.