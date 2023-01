CREMONESE-INTER Streaming Gratis No Rojadirecta TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Cremonese-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 28 gennaio 2023, l’Inter di Inzaghi fa visita alla Cremonese di Ballardini allo Stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona, per la 20a giornata di Serie A.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro l’Empoli nell’ultimo turno, l’Inter potrebbe restare a secco di reti in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (contro Sassuolo e Genoa). Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cremonese-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Le cose buone della Cremonese di solito arrivano da Cyriel Dessers, che ha contribuito a tre dei quattro gol casalinghi della sua squadra in questa stagione di SA (2 gol, 1 assist). Potrebbe essere messo in secondo piano da Lautaro Martínez, che ha contribuito ad 11 gol (9 gol, 2 assist) nelle sue ultime nove partite contro avversarie neopromosse in SA, incluso uno nello scontro diretto inverso.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Chiriches; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore Ballardini. Squalificati: Pickel. Indisponibili: Dessers.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Barella, Skriniar. Indisponibili: Brozovic, Handanovic.

Cremonese-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Cremonese-Inter su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.

Statistica in evidenza: prima di questo turno, l’Inter ha segnato il maggior quantitativo (parimerito) di gol nei primi 30 minuti di gioco (13) mentre la Cremonese ne ha subiti il maggior quantitativo (13).

Cremonese-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

All’andata, a San Siro, l’Inter si impose col risultato di 3-1 grazie alle reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez. Nel finale la rete della bandiera dei grigiorossi con Okereke.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja TV, Calcio.tw, Roja Club Me o RojadirectaTV.

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in Serie A: 12 successi in 15 sfide, completano due pareggi e una vittoria grigiorossa (risalente al 10 maggio 1992 per 2-0 fuori casa).