INTER-CREMONESE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Cremonese Streaming senza Rojadirecta. Primo turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A. Dopo Sassuolo-Milan delle 18:30 si gioca a San Siro Inter-Cremonese: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 30 agosto 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Simone Inzaghi e Alvini? Di seguito dove vedere Inter-Cremonese streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Cremonese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Caccia al riscatto in casa Inter. La formazione nerazzurra, reduce dalla sconfitta contro la Lazio all’Olimpico, affronta la Cremonese neopromossa per il secondo incontro casalingo. Gli ospiti, per uno dei tanti derby lombardi in stagione, sono a caccia del primo successo nel nuovo campionato.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Indisponibili: Lukaku. Squalificati: nessuno.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore Alvini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Il portiere della Cremonese Ionut Radu ha giocato quattro partite di Serie A con la maglia dell’Inter: dopo non aver concesso gol nelle prime due presenze (2016 vs Sassuolo e 2021 vs Sampdoria) ha subito tre reti nelle ultime due (2021 vs Roma e 2022 vs Bologna).

Inter-Cremonese in TV al posto di Rojadirecta Canale



Inter-Cremonese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. DAZN ha annunciato che la prima e seconda voce del match saranno rispettivamente Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

Lautaro Martinez ha partecipato a 16 marcature nelle sue ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (12G, 4A), dopo che nelle precedenti 10 aveva preso parte a soli quattro gol.

Inter-Cremonese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lautaro Martínez potrebbe prendere parte ad almeno una rete (tra gol e assist) in tutte le sue prime quattro partite stagionali per la prima volta in Serie A (un passaggio vincente contro il Lecce e gol contro Spezia e Lazio finora).

Inter-Cremonese Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Inter-Cremonese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Cremonese ha perso le prime tre partite per la prima volta in una singola stagione di Serie A. Includendo anche il campionato 1995/96, i grigiorossi hanno guadagnato solo due punti nelle ultime 10 gare nel massimo torneo.