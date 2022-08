NAPOLI-LECCE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove guardare Online: Facebook Youtube Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Lecce Streaming senza Rojadirecta. Calcio spettacolo nel primo turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A. Allo stadio Maradona di Napoli arriva il Lecce per dare vita ad un match che avrà inizio alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 31 agosto 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Marco Baroni? Di seguito dove vedere Napoli-Lecce streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Lecce Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Qualche novità per Spalletti, che pensa di schierare dall’inizio Raspadori e Politano dall’inizio. In mediana Lobotka agisce in cabina di regia, spalleggiato da Anguissa. Difesa a quattro a protezione di Meret: Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Rrahmani e Kim la coppia centrale. Possibile chance anche per Olivera. Lecce con Ceesay riferimento avanzato, al suo fianco ci sono Strefezza e Di Francesco favorito su Banda. A centrocampo Gonzalez o Bistrovic, con Hjulmand e Askildsen. In difesa Tuia e Baschirotto a schermare la porta di Falcone. Gendrey e Pezzella sulle corsie laterali. Di seguito le nostre probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Lo Cicero e Palermo. IV Uomo: Doveri. VAR: Abisso. Assistente AVAR: Galetto.

Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce, ma ha perso l’ultimo il 9 febbraio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina (2-3). I salentini non hanno mai vinto due volte di fila in casa degli azzurri nel massimo campionato.

Napoli-Lecce in TV al posto di Rojadirecta Canale



Napoli-Lecce in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Napoli-Lecce sarà raccontata su DAZN da Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Napoli-Lecce Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Lecce Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Lecce non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.