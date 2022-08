VERONA-NAPOLI Streaming Gratis Online TV, dove vedere: DAZN, SKY Video o ROJADIRECTA?

Dove vedere Diretta Verona-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi lunedì 15 agosto 2022, il Napoli di Spalletti fa visita al Verona di Cioffi allo Marco Antonio Bentegodi per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Chi vincerà? Di seguito dove vedere Verona-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Entrambe le squadre vogliono cominciare nel modo migliore: gli azzurri per ribadire il proprio status anche dopo la rivoluzione estiva, i gialloblù per riscattare la delusione maturata in Coppa Italia con l’eliminazione pesante subita dal Bari. Per i bookmaker l’esito più verosimile è l’1-1 offerto a 7.00, ma quello che è in linea con le quote sulla vincente è l’1-2 proposto a 9.40 o lo 0-1 che tocca 9.50. Victor Osimhen è il principale indiziato ad aprire le marcature: se il primo gol della gara sarà dell’attaccante nigeriano, Bet365 offre una quota di 4.33 mentre LeoVegas arriva addirittura a 5.75.

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore Cioffi. Squalificati: Ceccherini, Veloso. Indisponibili: Ceccherini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli gode dei favori del pronostico anche se il risultato non sarà così scontato. Il successo esterno della squadra di Spalletti infatti è quotato al massimo 2.12 da Planetwin (2.11 con Novibet, 2.07 con LeoVegas), mentre la vittoria del Verona tocca 3.50 con Bet365 e Betfair, 3.45 invece per Sisal. Il pareggio è ritenuto l’esito meno probabile, a 3.60 con Goldbet, Better e Planetwin fino a 3.70 con LeoVegas.

Per chi crede che la partita possa sbloccarsi soltanto nella ripresa, una buona soluzione è rappresentata dall’X primo tempo con la quota più alta a 2.28. Una scommessa interessante è offerta dalla prima squadra che verrà ammonita: gli analisti fissano il valore del Verona a 1.61 e il Napoli a 2.20, eppure gli azzurri hanno chiuso lo scorso campionato con ben 63 cartellini gialli, risultando la seconda formazione che ne ha ricevuti di più in Serie A.

Verona-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Verona-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Verona-Napoli sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Verona e Napoli si sono sfidate 86 volte in competizioni ufficiali, di cui: 62 in Serie A, 18 in Serie B e 6 in Coppa Italia. Nel complesso, lo storico dei precedenti è in favore degli azzurri, che hanno vinto in 43 occasioni contro le 18 degli avversari; 18 sono anche i pareggi.

Verona-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Verona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nell’ultimo periodo il Napoli è stato un tabù per il Verona, che è riuscito a strappare un solo successo negli ultimi undici incontri: si tratta del 3-1 del 24 gennaio 2021; poi sono arrivate otto sconfitte e due pari.

Verona-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Verona-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.