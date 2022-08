JUVENTUS-SASSUOLO Streaming Gratis Online TV, dove vedere: Rojadirecta, Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 15 agosto 2022, la Juventus di Allegri riceve all’Allianz Stadium la visita del Sassuolo di Dionisi, in chiusura della prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Chi vincerà? Di seguito dove vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

A Torino è stata un’estate di grandi spese e cambiamenti nella rosa della Juventus che comincia la nuova stagione di Serie A senza avere più a disposizione giocatori come Matthijs de Ligt, Paulo Dybala e Merih Demiral. Il mercato quindi ha monopolizzato le ultime ore di Juventus e Sassuolo. I bianconeri hanno messo a segno il colpo Kostic, i neroverdi hanno sostituito Scamacca, acquistato dal West Ham, portando in Emilia Pinamonti, ormai ex accattante dell’Inter ceduto in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro: i due nuovi acquisti dovrebbero giocare dal primo minuto. Allegri è pronto a lanciare anche Bremer e l’attesissimo Angel Di Maria, ma arriva all’appuntamento con diverse incognite dopo un pre-campionato non soddisfacente.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Alex Sandro, Kostic, Barbieri, Miretti, Rovella, Da Graca, Soulé. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Raspadori, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Pegolo, Toljan. Squalificati: Maxime Lopez.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Di Vuolo e Di Gioia. Quarto uomo: Giua. Var: Guida. Assistente Var: Muto.

L’Under 2.5 tra queste due squadre non si verifica addirittura dal gennaio 2017, quando la Juventus vinse 2-0 al Mapei Stadium con le reti di Higuan e Khedira. Da quel momento in campionato sono arrivati sette successi bianconeri, due pareggi e una vittoria del Sassuolo: tutti con almeno tre reti segnate.

Juventus-Sassuolo in tv con DAZN. La telecronaca di Juventus-Sassuolo sarà curata da Riccardo Mancini il quale sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

La Vecchia Signora non deve sottovalutare la formazione di Alessio Dionisi, capace di sbancare lo Stadium nell’ultima sfida tra le due squadre: 1-2 l’anno scorso, il 27 ottobre, con le reti di Frattesi e Maxime Lopez.

Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN.

La vittoria della Juve sembra probabile, attenzione alla possibile quantità di gol: i bianconeri hanno subìto tante reti nel pre-campionato (due con Real e Barcellona, quattro con l’Atletico) ma davanti possono essere devastanti. Ecco che l’1 + Over 2.5 può essere un esito possibile.

La sfida tra Juventus-Sassuolo non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Juventus 2022-2023: Acquisti e cessioni estive

ACQUISTI: Di Maria (svincolato), Pogba (svincolato), Bremer (Torino), Kostic (Eintracht, definitivo), Gatti (Frosinone, fine prestito), Rovella (Genoa, fp), Cambiaso (Genoa, def), Fagioli (Cremonese, fp), Ranocchia (Vicenza, fp), Dragusin (Salernitana, fp), Ramsey (Rangers, fp), Pjaca (Torino, fp), Beruatto (Pisa, fp), Frabotta (Hellas Verona, fp), Wesley (Sion, fp).

CESSIONI: de Ligt (Bayern Monaco, def), Chiellini (fine contratto), Dybala (fc), Bernardeschi (fc), Morata (fp), Frabotta (Lecce, p), Demiral (Atalanta, definitivo), Beruatto (Pisa, def), Israel (Sporting CP, def), Chibozo (Amiens, def), Mandragora (Fiorentina, def), Vrioni (New England Rrevolution, def), Zanimacchia (Cremonese, def), Sekularac (Fulham, def), De Winter (Empoli, p), Nicolussi-Caviglia (Sudtirol, p), Dragusin (Genoa, def), Clemenza (Pescara, def), Brunori (Palermo, def), Cambiaso (Bologna, p), Ranocchia (Monza, p), Ramsey (risoluzione consensuale), Wesley (Cruzeiro, def), Kastanos (Salernitana, def), Luca Pellegrini (Eintracht Francoforte, p), Leo (Foggia, p).