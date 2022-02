JUVENTUS-SASSUOLO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV in italiano Diretta Video: PIRLOTV Canale 5 o Italia 1? | Quarti Coppa Italia

Juventus-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 21:00 di oggi giovedì 10 febbraio 2022, partita da vedere sui canali digitali. I quarti di finale di Coppa Italia si concludono con la sfida in partita secca all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus-Sassuolo. Chi vincerà e potrà così giocare la semifinale contro la vincente di Atalanta-Fiorentina delle 18? Di seguito tutte le informazioni per vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta tv.

Il tridente Vlahovic-Dybala-Morata? Ecco cosa ne pensa Allegri della Juve: “Devo valutare chi giocherà, può darsi che uno tra Morata e Dybala rimanga fuori e potrebbe giocare Kaio Jorge dall’inizio. I cambi saranno importanti, anche perché la gara potrebbe durare 120 minuti. I ragazzi stanno bene ma dobbiamo far sì che questo momento duri il più possibile fino alla fine stagione. Dobbiamo tornare alla normalità della Juventus: vincere una partita, metterla da parte e poi vincerne un’altra. Col Verona era una partita molto complicata, fatta di tanti duelli e con l’Atalanta la situazione sarà la stessa. Nei tre davanti può giocare anche Kean da esterno sinistro, l’importante è giocare come squadra, con grande compattezza. Siamo nella seconda parte di stagione e gli obiettivi personali vanno messi da parte, serve mettersi al servizio della squadra, non possiamo più sbagliare. Saranno quattro mesi intensi, belli da vivere”.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Arthur, Zakaria, Soulé, Aké, Kaio Jorge, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: Kean. Diffidati: Alex Sandro.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Consigli, Ceide, Chiriches, Toljan, Tressoldi, M Lopez, Frattesi, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Rogerio, Djuricic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Ferrari.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Paganessi e Rocca. IV uomo: Miele. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Juventus-Sassuolo in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest'anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Allegri su Morata: “Alvaro è un giocatore importante, con qualità tecniche importanti. Ha giocato i primi quattro mesi spalle alla porta, ma non è la sua caratteristica migliore. Lui diventa devastante negli spazi. Quando fa le cose che sa fare diventa bravissimo, ma non è una novità. Alvaro sono 19 anni che lo conosco”.

Juventus-Sassuolo streaming gratis? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri su Cuadrado: “E’ sempre stato l’ago della bilancia della squadra. Con l’uscita di Kulusevski e a seconda di chi è il terzino destro, può darci una mano nella costruzione facendo il quarto, facendo il quinto, facendo il terzo d’attacco. E’ un giocatore talmente importante che, dopo aver recuperato saltando il Verona, domani sera sarà titolare”

Allegri su Rabiot: “E’ un giocatore che è stato cresciuto come se fosse un giocatore di grandissime qualità tecniche, un numero 10, invece è un giocatore di grandissima quantità che ci mette anche giocate di qualità. Ha uno strapotere fisico pauroso, anche domenica ha fatto una partita molto importante. Ma se viene valutato come giocatore di qualità e se ti aspetti 10 gol, è un problema. Va valutato per le proprie caratteristiche, per le cose che sa fare, non per quello che non sa fare”.