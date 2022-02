ATALANTA-FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV in italiano Diretta Video: PIRLOTV Canale 5 o Italia 1? | Quarti Coppa Italia

Atalanta-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 18:00 di oggi giovedì 10 febbraio 2022, partita da vedere sui canali digitali. I quarti di finale di Coppa Italia proseguono con la sfida in partita secca tra Atalanta-Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo. Chi vincerà e potrà così giocare la semifinale contro la vincente di Juve-Sassuolo delle 21? Di seguito tutte le informazioni per vedere Atalanta-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atalanta-Fiorentina Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Una qualificazione tra le migliori quattro che alla viola manca dalla stagione 2018-2019, mentre i nerazzurri sono riusciti a raggiungere almeno le semifinali di Coppa Italia in tre delle ultime quattro edizioni. In totale sono 153 le partite tra Atalanta e Fiorentina, con un bilancio nettamente a favore della viola: 59 vittorie contro le 33 dei bergamaschi e con 43 pareggi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic; Boga, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Djimsiti, De Nipoti, Zappacosta, Freuler, Pessina, Renault, Panada, Malinovskyi, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Toloi, Pezzella.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Igor, Terzic, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Sottil, Saponara, Callejon, Cabral. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Mondin e Calarossi. 4° Uomo: Colombo. VAR: Guida. Assistente VAR: Peretti.

Atalanta-Fiorentina Diretta al posto di Rojadirecta TV



Atalanta-Fiorentina in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Italia 1. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Andrea Agostinelli..

L’ultimo precedente in Coppa Italia sorride alla squadra di Italiano, con la vittoria per 2-1. firmata da Cutrone e Lirola con il gol di Ilicic in mezzo, il 15 gennaio 2020 agli ottavi di finale.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Atalanta-Fiorentina streaming gratis? Due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Fiorentina vincente anche nell’ultimo precedente in campionato: sempre 2-1, con doppietta di Vlahovic (passato a Gennaio alla Juventus), l’11 settembre 2021.

Atalanta-Fiorentina Streaming alternativa Rojadirecta?

Nell’edizione 1995/96 della Coppa Italia, Atalanta e Fiorentina si sono sfidate addirittura in finale. Nella gara d’andata giocata a Firenze i viola hanno vinto per 1-0 grazie all’implacabile Batistuta, che ha firmato anche lo 0-2 di Bergamo insieme ad Amoruso regalando il trofeo alla formazione gigliata.