JUVENTUS-SASSUOLO Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi mercoeldì 27 ottobre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve la visita del Sassuolo di Alessio Dionisi allo Stadium di Torino davanti al 75% della capienza totale dell’impianto, in questo match infrasettimanale valido per la 10a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta video tv.

Juventus con il tandem offensivo formato da Dybala e Morata, con Chiesa sull’out di destra. De Ligt e non Chiellini in mezzo alla difesa: occhio anche a Rugani, ma Bonucci parte avanti. De Sciglio favorito su Alex Sandro. Tanti dubbi a centrocampo: ballottaggi tra Arthur e Bentancur e tra il rientrante Rabiot e Cuadrado. In porta Perin.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Federico Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

“Giochiamo alle 18.30 di mercoledì, un orario strano. Veniamo da una partita di grande valore come quella con l’Inter, davanti a 60mila persone per la prima volta dopo tanto tempo. Siccome domani sarà una partita più complicata di quella di Milano, ci vorrà un dispendio di energie mentali superiore. Bisognerà essere compatti, avere pazienza, giocare meglio e cercare di fare due gol in una partita che è da un po’ che non lo facciamo. Speriamo di vincere con due gol di scarto, magari è un obiettivo che ci possiamo porre, anche se non sarà facile”.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

Tra le 25 squadre affrontate nella sua carriera in Serie A, il Sassuolo (quattro sfide) è una delle tre contro cui l’attaccante della Juventus Álvaro Morata non è riuscito a segnare o servire assist nel massimo campionato (con Udinese e Carpi).

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Rossi. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Ghersini. AVAR: Giua.

Juventus-Sassuolo in diretta tv con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite di campionato – contro la Juventus ha segnato un gol e servito un assist in nove sfide di Serie A, entrambi arrivati nello stesso match (3-3 nel luglio 2020).

Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha giocato più partite (96) e segnato più gol (sei) in Serie A – la prima rete del centrocampista della Juventus nel massimo torneo è arrivata proprio contro i neroverdi, con la maglia del Milan nell’ottobre 2016.

Juventus-Sassuolo non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.