ROMA-MONZA Streaming Gratis TV ROJADIRECTA , dove vedere Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Roma-Monza Streaming senza Rojadirecta. Primo turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A. Dopo Sassuolo-Milan delle 18:30 e in contemporanea a Inter-Cremonese si gioca a all’Olimpico Roma-Monza: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 30 agosto 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Mourinho e Stroppa? Di seguito dove vedere Roma-Monza streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Roma-Monza Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Paulo Dybala, autore di un assist fino a questo momento, deve ancora trovare la sua prima rete in gare ufficiali con la maglia della Roma. Ancora a secco in queste prime giornate anche il centravanti del Monza Andrea Petagna, che il club biancorosso ha prelevato dal Napoli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo. Squalificati: nessuno.

Monza (3-5-2): Cragno; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Allenatore Stroppa. Indisponibili: Ranocchia A. Squalificati: nessuno.

Gianluca Caprari ha giocato quattro partite con la maglia della Roma in Serie A, incluse le prime tre, tutte allo Stadio Olimpico tra il 2011 e il 2012. L’attaccante del Monza ha realizzato quattro gol contro la sua ex squadra, solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nel massimo campionato (cinque).

Roma-Monza in TV al posto di Rojadirecta Canale



Roma-Monza in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Roma-Monza su sarà curata da Riccardo Mancini, che avrà al suo fianco Alessandro Budel come seconda voce.

Dopo aver realizzato quattro gol nelle prime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A, Tammy Abraham è rimasto a secco in tutte le ultime tre; in particolare non ha ancora partecipato a un gol in quattro partite giocate allo Stadio Olimpico contro squadre provenienti dalla Serie B.

Roma-Monza Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Roma-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In questa partita si affronteranno la squadra che ha subito più gol finora in campionato (Monza, otto reti) e una delle quattro ad aver concesso solamente un gol (Roma, come Atalanta, Juventus e Salernitana). Due delle quattro squadre che nello scorso campionato hanno incassato almeno otto reti dopo tre partite sono retrocesse (Genoa e Cagliari, mentre Spezia e Salernitana si sono salvate).

Roma-Monza Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Roma-Monza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe di campionato (5V, 4N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al febbraio 2021 (16 in quel caso).