MILAN-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vedere Online: Video DAZN Facebook SKY Live o YouTube?

Dove vedere Diretta Milan-Inter Streaming senza Rojadirecta. Si gioca il Derby della Madonnina come secondo anticipo della 5a giornata di Serie A. I rossoneri di Pioli ospitano i nerazzurri di Inzaghi in una sfida spettacolare che avrà inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 3 settembre 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Pioli e Inzaghi? Di seguito dove vedere Milan-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Simone Inzaghi ha raccolto soltanto un punto nei suoi primi due Derby di Serie A dal suo arrivo in nerazzurro; l’ultimo tecnico dell’Inter a non avere vinto alcuno dei primi tre incontri contro il Milan nel massimo campionato è stato Osvaldo Bagnoli, nel 1993 (2N, 1P).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni.

Arbitro: Daniele Chiffi. Guardalinee: Meli e Peretti. 4° Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Stefano Pioli (Milan): “Noi e loro ci conosciamo bene. Mi aspetto una partita vibrante: il derby è il derby. Non dovremo mollare un centimetro, dovremo muoverci tanto e bene, mettendoci voglia, sacrificio e aggressività”.

Simone Inzaghi (Inter): “Sappiamo cosa rappresenta il derby per la società e i tifosi e sappiamo anche cosa è successo al ritorno in campionato. Il derby si carica e si prepara da solo: ho dei ragazzi che hanno voglia di fare e un squadra forte, come del resto è anche il Milan. Le partite tra di noi finora sono state tutte equilibrate e decise dagli episodi: bisognerà indirizzarli dalla nostra parte mostrando personalità, una dote che non ci è mai mancata, cattiveria e determinazione. Dopo l’affermazione contro la Cremonese mi aspetto un’altra prestazione seria perché la nostra gente sente molto questo appuntamento”.

Milan-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi. Si gioca dopo Fiorentina-Juventus delle 15 e prima di Lazio-Napoli Streaming delle 20:45.

I grandi assenti della sfida sono Zlatan Ibrahimovic da una parte e Romelu Lukaku dall’altra, entrambi out per infortunio e protagonisti assoluti del derby due stagioni fa.

Milan-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

L’ultima vittoria del Milan, da squadra ospitante, contro l’Inter in Serie A, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, Bacca e Niang); da allora, tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli).

La sfida tra Milan-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La prossima sarà la 100esima presenza in Serie A per Rafael Leão: tra i giocatori nati dal 1999, l’attaccante del Milan è quello che ha servito più assist (16) nel massimo campionato italiano e terzo per numero di gol (24, dietro ai 55 di Dusan Vlahovic e i 25 di Andrea Pinamonti).