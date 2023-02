Coppa Italia: Juve-Lazio 1-0 gol di Bremer, semifinale Juve-Inter

CALCIO COPPA ITALIA – La Juventus batte la Lazio (diretta streaming su Canale 5 in chiaro) ed è in semifinale di Coppa Italia. Con Juan Cuadrado titolare e Ángel Di María dalla panchina (entrato negli ultimi minuti), la Vecchia Signora vince 1-0 con gol di testa di Bremer. Per accedere alla finale dovrà vedersela prima con l’Inter in quello che sarà sicuramente un altro spettacolare Derby d’Italia Juve-Inter. A determinare il nome dell seconda finalista sarà l’altra semifinale Cremonese-Fiorentina.

JUVENTUS-LAZIO 1-0

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (88′ De Sciglio), Fagioli (64′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (78′ Di Maria), Vlahovic (63′ Kean). All.: Allegri.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli (78′ Casale), Marusic; Vecino (59′ S. Milinkovic-Savic), Cataldi (75′ Marcos Antonio), Luis Alberto (75′ Basic); Felipe Anderson, Immobile (46′ Pedro), Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Gol: 44′ Bremer (J).

Assist: Kostic (J, 1-0).

Note – Recupero: 2+5. Ammoniti: Cuadrado, Zaccagni, Perin, Danilo.