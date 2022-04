Juventus-Inter Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita Online: PirloTV, Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 aprile 2022, Juventus-Inter si sfidano all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 31a giornata di Serie A. Chi vincerà il Derby d’Italia 2022? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Inter streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus ha battuto la Inter allo Stadium l’ultima volta (2-0), con un gol di Paulo Dybala a soli cinque minuti dall’inizio della partita che ha portato la squadra alla vittoria. Da allora è emerso che l’argentino lascerà i ‘Bianconeri’ alla fine di questa stagione alla scadenza del suo contratto, con l’Inter come potenziale prossima sua destinazione. Ciò potrebbe rendere il Derby d’Italia ancora più piccante: una rivalità già di per sé esplosiva, che ha portato gli ultime tre sfide Juve-Inter a vedere un totale di 21 cartellini gialli e tre cartellini rossi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Irrati.

Juventus-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il confronto dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter verrà raccontato, su DAZN, da Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Nelle ultime settimane la Juventus ha tenuto un ruolino decisamente superiore a quello dell’Inter con 13 punti su 15 raccolti nelle ultime cinque partite contro i 6 punti dei nerazzurri.

Nessuna squadra ha collezionato più clean sheet della Juventus in questo campionato (13 come il Napoli), mentre solo il Torino (3 esatti di media) subisce meno tiri nello specchio in media a partita rispetto ai bianconeri (3.1). L’Inter è sesta in questa classifica con 3.6 tiri in porta concessi a match.

