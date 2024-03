Al Hilal batte record vittorie consecutive e si qualifica alle semifinali di Champions Asia

L’Al Hilal, squadra saudita, ha superato martedì il gallese The New Saints come il club con più vittorie consecutive nella storia del calcio. Imponendosi per 2-0 sull’Al Ittihad, squadra in cui gioca l’ex madridista Karim Benzema, l’Al Hilal ha ottenuto la sua storica 28ª vittoria consecutiva, battendo il record mondiale.

Inoltre, si è qualificato per le semifinali della Champions della Confederazione Asiatica di Calcio, dove affronterà il club emiratino Al Ain il prossimo 16 aprile. Un altro club che è passato alle semifinali è l’Ulsan Hyundai sudcoreano.

Sotto la guida del portoghese Jorge Jesús, l’Al Hilal ha un vantaggio di 12 punti sull’Al Nassr, che conta su Cristiano Ronaldo, nella prima divisione dell’Arabia Saudita, nonostante in ottobre abbia perso il suo acquisto stella dell’estate, Neymar, per una rottura del legamento crociato anteriore.

Dopo l’ultima vittoria di questa giornata, l’allenatore ha dichiarato di avere una squadra “fantastica, molto unita e con molto cuore […] I risultati arrivano perché tutti pensiamo a nome dell’Al Hilal. Abbiamo sconfitto un grande avversario, che credeva di poterci battere, ma non è riuscito perché siamo tornati molto forti in difesa”.