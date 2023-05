Messi giocherà la prossima stagione in Arabia Saudita

Lionel Messi lascerà il Paris Saint Germain (PSG) alla fine di questa stagione per giocare in Arabia Saudita. Secondo l’agenzia AFP, l’informazione è stata confermata da una fonte vicina all’operazione, anche se non indica in quale squadra giocherà. Tuttavia, ha sottolineato che “l’affare è chiuso” e che il calciatore argentino riceverà una “ingente” somma di denaro per aver giocato nel Paese arabo.

Se l’informazione fosse confermata, Messi si incontrerebbe di nuovo nel campionato saudita con Cristiano Ronaldo, che gioca per l’Al-Nassr FC. Il 30 giugno scade il contratto del capitano della nazionale argentina con il Psg.

La scorsa settimana il PSG ha sospeso Messi per un periodo di due settimane a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Dopo aver appreso della sanzione, secondo alcune indiscrezioni, “La Pulga” avrebbe deciso di lasciare l’ente parigino a fine stagione.

In precedenza, Reuters ha riferito che il club saudita Al Hilal ha fatto un’offerta esorbitante per rilevare i servizi della stella argentina. Secondo indiscrezioni, la somma sarebbe compresa tra i 400 e i 600 milioni di dollari. Così, il sette volte Pallone d’Oro potrebbe diventare il giocatore con lo stipendio lordo più alto della storia, superando di gran lunga i 218 milioni di dollari che Cristiano Ronaldo dovrebbe ricevere.