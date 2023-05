messi supera ronaldo come capocannoniere nei maggiori campionati europei

Sabato il calciatore argentino Lionel Messi ha superato il portoghese Cristiano Ronaldo come capocannoniere nei cinque campionati europei.

Messi ha raggiunto un nuovo record segnando un gol durante la partita di oggi tra Paris Saint Germain (PSG) e Racing Strasbourg. Così, l’attaccante argentino ha un totale di 496 gol in 577 partite e supera Ronaldo, che ha segnato 495 gol in 626 partite.

Con la consacrazione del PSG a campione della Ligue 1, Messi è anche il giocatore più decorato della storia del calcio, eguagliando il brasiliano Dani Alves, con un totale di 43 titoli.

In precedenza, è stato riferito che Messi lascerà il PSG alla fine della stagione per giocare in Arabia Saudita. ‘L’affare è chiuso’ e il calciatore argentino riceverà una ‘enorme’ somma di denaro per aver giocato nel Paese arabo.