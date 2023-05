JUVENTUS CREMONESE Streaming Gratis LIVE TV, dove vedere Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Juventus-Cremonese Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 35a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 14 maggio 2023 all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Juventus di Allegri affronta la Cremonese per cercare la terza vittoria consecutiva e rispondere all’Inter nella lotta al secondo posto. Il tecnico bianconero potrebbe fare un massiccio turnover in vista della semifinale di Europa League. La Cremonese è in lotta salvezza e la partita è considerata pericolosa da Allegri. Inoltre, verrà inaugurata la nuova maglia della stagione 2023-24. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Cremonese gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Cremonese Streaming, presentazione match e probabili formazioni

L’allenatore della Juventus, Allegri, ha affermato che non bisogna pensare se la squadra avversaria, la Cremonese, fosse già condannata alla retrocessione. La Cremonese ha fatto tre punti in più delle altre squadre che lottano per la permanenza nel girone di ritorno e Ballardini sta facendo un buon lavoro, creando pericoli in contropiede. Allegri ha avvertito che queste sono le partite pericolose, che vanno affrontate con rispetto, e che l’importante è vincere sul campo.

Allegri ha dichiarato inoltre che Pogba sta migliorando nella sua condizione e ha giocato bene per 25 minuti. Quando si avvicina all’area avversaria diventa un giocatore straordinario, ma ha bisogno di più tempo per trovare la sua migliore forma. Tuttavia, è importante che sia disponibile per giocare, anche se è difficile che possa recuperare completamente quando le partite sono ogni tre giorni.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling Jr; Milik, Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Danilo, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Soulé. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Benassi, Galdames, Okereke; Ciofani. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Ferrari, Bianchetti, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Buonaiuto, Felix, Basso, Ricci. Indisponibili: Tsadjout, Dessers. Squalificati: Picklel. Diffidati: Felix, Okereke.

Arbitro: Chiffi (Padova). Assistenti: Giallantini e Cipressa. IV uomo: Zufferli. Var: La Penna. Avar: Nasca.

Juventus-Cremonese in TV, che canale?



Juventus-Cremonese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Cremonese anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Juventus-Cremonese Streaming Gratis, anche dall’estero in italiano



Juventus-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.