JUVENTUS-TORINO Streaming Gratis TV, dove vedere il Derby: Video DAZN o Sky LIVE?

Dove vedere Diretta Juventus-Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 28 febbraio 2023, si gioca all’Allianz Stadium il Derby della Mole tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric, posticipo che chiude la 24a giornata di Serie A. Nella gara d’andata è stata la Juventus ad imporsi grazie alla rete decisiva di Dusan Vlahovic. L’ultimo match giocato all’Allianz Stadium si è invece chiuso 1-1 la scorsa stagione: vantaggio di de Ligt, prima del pari di Belotti. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Derby della Mole si giocherà ancora una volta con la Juventus che cercherà di ripetere il proprio successo dell’ultima sfida in Serie A: una vittoria per 1-0 in trasferta a ottobre. Dusan Vlahovic ha segnato il solo gol per la Juventus al minuto 74. La Juventus ha fatto bene nell’ultima gara contro il Torino, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 15 sfide (V11 N4 P0). Il Torino è alla ricerca della prima vittoria da aprile 2015 in questa sfida. La Juventus ha battuto in aggregato il Torino 29-10 durante la serie di imbattibilità.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Gatti, Bonucci, Barbieri, Pogba, Iling Junior, Soulé, Kean, Chiesa. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Vojvoda, Bayeye, Ricci, Gineitis, Seck, Radonjic, Gravillon, N’guessan, Adopo. Squalificati: Aina. Indisponibili: Lazaro, Zima, Berisha, Pellegri, Vlasic, Vieira.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio-Tolfo. Quarto ufficiale di gara: Ayroldi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Bindoni.

Juventus-Torino in TV: quale Canale?



Juventus-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Il Torino è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora trovato il gol sugli sviluppi di calcio d’angolo: il suo ultimo centro da corner risale infatti al 23 aprile 2022, con la rete di Sasa Lukic contro lo Spezia. Per gli aggiornamenti in tempo reale, si possono consultare le dirette live scritte presenti sui siti di Corriere dello Sport e TuttoSport.

Juventus-Torino Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In otto degli ultimi nove derby di Torino in Serie A, la Juventus ha segnato almeno un gol dal 70’ in poi: in particolare su 14 reti bianconere nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale.

Juventus-Torino Streaming alternativa Roja Live?



La sfida tra Juventus-Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Nelle ultime sei gare, la Juventus ha vinto 3 volte, pareggiato 1 partitan e perso in 2 occasioni. Il Torino, dall’altra parte, ha vinto 2 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 2 partite nel periodo.