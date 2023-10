Juventus, spiata a San Siro la giovane promessa Joao Neves

CASA JUVE – Continuiamo a vedere come a poco a poco compaiono nuovi obiettivi nel vivo delle agende dei grandi club anche in previsione della finestra di calciomercato di gennaio 2024. E settimane come questa in cui si giocano le maggiori competizioni continentali sono terreno ideale per molti club per spiare obiettivi futuri.

Questo sembra essere il caso del giocatore con cui abbiamo a che fare ora perché la Juventus è stata interessata al 19enne Joao Neves, centrocampista portoghese del Benfica. Autore di 1 assist in 9 partite in questa stagione con gli Eagles nonostante la giovane età.

Joao Neves spiato a San Siro da Giuntoli

La squadra bianconera si è interessata a questa perla. Un calciatore con grandi prospettive future. E non solo, gli scout di questo club hanno preso appunti della partita di martedì scorso in Champions League contro l’Inter a San Siro.

La squadra di Massimiliano Allegri continua a cercare soluzioni per il proprio centrocampo, trovando un sostituto per Paul Pogba, possibilmente giovane. Quindi questo gioiello è ora nel radar dei potenziali bersagli degli italiani.