Paul Pogba risulta positivo al doping anche nelle controanalisi

Brutte notizie per Paul Pogba della Juventus. Dopo essere stato sospeso per doping meno di un mese fa, il francese ha presentato ricorso e ha chiesto una controanalisi. Questi però si sono rivelati ancora una volta positivi, come sottolineato da diverse fonti italiane. Il Tribunale Nazionale Antidoping, che ha sospeso provvisoriamente il francese, potrebbe sanzionarlo con 4 anni di inattività.

Dal canto suo, l’ex Manchester United avrà due opzioni: la prima prevede di negoziare con l’accusa, accettare la propria colpevolezza, cercare di ridurre la pena. D’altronde il Campione del Mondo 2018 potrebbe andare a processo per difendere la propria innocenza ma, allo stesso tempo, rischiando una pena ben più grave.