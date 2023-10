Cicciobello Osimhen, De Laurentiis infuriato con Giochi Preziosi

NAPOLI – Victor Osimhen è coinvolto in un nuovo caso che riguarda la commercializzazione di un pupazzo a lui dedicato, chiamato “Cicciobello“, con la sua immagine e i suoi tratti distintivi. L’azienda Giochi Preziosi, di proprietà dell’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi, metterà il pupazzo in vendita al prezzo di 70 euro.

Il Napoli di De Laurentiis (famoso per i suoi contratti che vuol far valere per tutto l’universo a protezione dell’immagine), indagato per Falso in Bilancio e per il caso Plusvalenza proprio su Osimhen, non è soddisfatto di questa iniziativa, poiché ritiene che si tratti di un prodotto non ufficiale e non autorizzato dal club. Il club si è impegnato a proteggere i suoi interessi legali in questa situazione.