Osimhen-Napoli, tensioni e rischio addio: le ultime novità

In casa Napoli la tempesta legata a Osimhen non sembra placarsi. Prima l’agente Roberto Calenda si è schierato duramente contro i video ironici pubblicati dal Tik Tok del club, poi il bomber nigeriano ha rimosso le foto in maglia azzurra dal suo account Instagram. Ora anche l’amico giornalista Oma Akatugba si è espresso sul caso, affermando che il Napoli perderà Osimhen e che non rinnoverà il suo contratto.

Il comportamento di Osimhen all’arrivo in ritiro ha suscitato polemiche: ha salutato solo il team manager Santoro e non ha rivolto uno sguardo ai compagni Zielinski e Demme, quest’ultimo che gli aveva teso la mano per accoglierlo. Akatugba ha sottolineato che nessuna squadra prende in giro il suo miglior giocatore e ha definito la situazione una vergogna e una mancanza di rispetto.

Il rapporto tra il Napoli e Osimhen? Verso la rottura totale

Il rapporto tra il Napoli e Osimhen sembra ai minimi storici e l’addio sembra una possibilità sempre più concreta. Le trattative per il rinnovo contrattuale non sono mai decollate e il rischio è che il club sia costretto ad accettare offerte più basse per evitare una guerra logorante. La partita tra Napoli e Udinese potrebbe fornire indicazioni importanti sull’atteggiamento di Osimhen e sulle reazioni dei tifosi.

Il video TikTok del Napoli su Osimhen, la goccia che fa fatto traboccare il vaso

Insomma, a Napoli si è verificato un caso Osimhen a causa di un video sarcastico pubblicato dal club su TikTok che ha suscitato l’ira dell’agente del calciatore. Osimhen ha eliminato le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram e ha smesso di seguire il profilo del club. Si aspetta che la dirigenza si scusi e si teme che questa rottura possa portare alla cessione dell’attaccante.