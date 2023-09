INTER Sassuolo Streaming Video Live: Come vederla con PC Tablet Cellulare in TV

Dove vedere Diretta Inter-Sassuolo Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per il turno infrasettimanale della 6a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi mercoledì 27 settembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane, stesso orario di Napoli-Udinese. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Garcia vs Sottil? Di seguito dove vedere streaming Inter-Sassuolo gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Sassuolo Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Domenica scorsa l’Inter ha vinto 1-0 contro l’Empoli, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in questa stagione di Serie A. L’allenatore Simone Inzaghi ha apprezzato la pazienza della sua squadra durante la partita. La prossima sfida contro il Sassuolo potrebbe essere difficile, ma l’Inter ha ottenuto risultati positivi negli scontri diretti negli ultimi anni.

Il Sassuolo arriva da una vittoria importante contro la Juventus e cercherà di mantenere il proprio successo. Entrambe le squadre hanno segnato gol nei primi minuti delle partite recenti. Il Sassuolo rischia di perdere tre partite consecutive in trasferta per la prima volta in due anni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Klaassen, Sanchez, Sarr.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Racic; Berardi, Throstvedt, Laurentie; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Consigli, Viti, Vina, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Bajrami, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Lautaro Martínez dell’Inter si sentirà sicuramente a suo agio a San Siro, avendo visto sei dei suoi ultimi sette gol in Serie A arrivare nel loro stadio e avendo segnato cinque gol nelle ultime otto partite contro la squadra avversaria.

D'altra parte, la squadra avversaria potrebbe dover fare affidamento nuovamente su Domenico Berardi, che ha segnato tre gol nelle ultime tre partite e ha contribuito in tutti e tre gli scontri diretti precedenti.

Inter-Sassuolo in TV



Inter-Sassuolo in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Inter-Sassuolo anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Lautaro Martínez ha segnato cinque gol contro il Sassuolo in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel campionato. Ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter proprio contro il Sassuolo nel 2018.

Inter-Sassuolo Streaming Gratis in Italiano



Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su siti sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Andrea Pinamonti ha segnato quattro gol finora nel campionato attuale, avendo segnato solo una volta nella stagione precedente di Serie A. Ha fatto il suo debutto nel massimo campionato nel febbraio 2017 con l’Inter e ha segnato una sola volta contro di loro in otto partite.

Inter-Sassuolo Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Sassuolo Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Domenico Berardi e Antonio Candreva sono i giocatori attivi che hanno segnato il maggior numero di goal contro l’Inter nel campionato di Serie A. Berardi ha segnato sette reti, uguagliando così il record di Candreva.