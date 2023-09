NAPOLI Udinese Streaming Gratis Oggi: Dove Vedere Diretta e Video TV

Il Napoli sta attraversando una fase di crisi dopo il trionfo nel campionato di Serie A della scorsa stagione. Nonostante le prime due vittorie, la squadra non è riuscita a vincere le tre partite successive, ottenendo due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo match contro il Bologna, l’attaccante Victor Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore e ha criticato il nuovo allenatore Rudi Garcia per averlo sostituito in ritardo.

Garcia si trova già sotto pressione, avendo ereditato una squadra campione in carica che si trova adesso distanziata di sette punti dalla capolista Inter, dopo soli cinque turni di campionato. Nonostante ciò, la maggior parte dei tifosi continua a sostenere la squadra e l’allenatore. Tuttavia, i problemi del Napoli sono evidenti, con i giocatori chiave Osimhen e Kvaratskhelia che mettono in discussione i metodi del tecnico. Inoltre, la squadra ha segnato solo otto gol in questa stagione di Serie A, il che rappresenta un record negativo tra le prime otto squadre della classifica.

Nonostante tutto, il Napoli ha sette punti in più dell’Udinese, la prossima avversaria, che ha segnato solo un gol in un inizio di stagione senza vittorie. L’Udinese non riesce a vincere le prime sei partite di campionato dal 1989/90, quindi la trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona non arriva nel momento migliore. Inoltre, la squadra non ha vinto nelle ultime 12 trasferte di Serie A e l’ultima vittoria in questo stadio risale ad aprile 2011.

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, è dispiaciuto per la sconfitta contro la Fiorentina, dove l’Udinese non è riuscita a segnare nonostante un valore di xG (gol attesi) di 2,22. La squadra ha segnato meno gol rispetto alle altre cinque principali leghe europee. Sottil però è fiducioso che i risultati arriveranno, nonostante la squadra abbia vinto solo due delle ultime 17 trasferte di Serie A dall’ottobre 2022 in poi.