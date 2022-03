Napoli-Udinese Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Napoli-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15 italiane di oggi sabato 19 marzo 2022, Napoli e Udinese si sfidano allo Stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di Serie A contro l’Udinese, dalla stagione 2016/17 compresa in avanti (10V, 1N). Tra le squadre attualmente in Serie A i partenopei hanno una striscia aperta più lunga solamente contro il Torino (13 gare di fila senza perdere). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe giocate contro l’Udinese in Serie A; i partenopei hanno una striscia aperta di successi interni più lunga solamente contro il Como (11).

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens. Indisponibili: Malcuit, Meret, Petagna. Squalificati: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Success. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Baccini-Cecconi. Quarto Uomo: Cosso. Var: Nasca. Assistente Var: Vivenzi.

Napoli-Udinese in diretta tv con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Udinese ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato e non arriva a cinque gare di fila in cui entrambe le squadre in campo vanno a segno dal gennaio 2021, quando una delle cinque sfide fu proprio contro il Napoli (2-1 per i campani con reti di Insigne, Lasagna e Bakayoko).

Napoli-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Statistica in evidenza: il Napoli ha vinto il 71% delle partite di SA che ha iniziato da favorito finora — un record alto in campionato.

La sfida tra Napoli-Udinese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.