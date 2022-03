Genoa-Torino Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Genoa-Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi venerdì 18 marzo 2022, Genoa e Torino si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino nell’anticipo del venerdì sera valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Torino streaming gratis e diretta video tv.

I padroni di casa sono al settimo pareggio consecutivo sotto la gestione Blessin, che ancora insegue la prima vittoria da quando è approdato in Serie A. Il Genoa ha vinto 24 delle 49 partite casalinghe in Serie A contro il Torino (14N, 11P). I rossoblù hanno fatto meglio solamente contro la Roma (25) e contro la Lazio (29). Tuttavia la squadra ligure ha perso tutte le ultime quattro gare interne contro i granata e solo contro il Bologna (1940) e la Sampdoria (2017) è arrivata a cinque sconfitte di fila.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Yeboah, Melegoni; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Bani, Calafiori, Ghiglione, Masiello, Kallon, Rovella, Frendrup, Portanova, Galdames, Amiri, Piccoli.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, V Milinkovic, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, S Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Seck, Zaza.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Bindoni e Longo. Quarto Uomo: Meraviglia. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Zufferli.

Genoa-Torino in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L’ultima vittoria del Torino in Serie A è arrivata proprio a Genova, il 15 gennaio scorso contro la Sampdoria; da allora per i granata quattro pareggi e tre sconfitte, non fanno peggio da dicembre 2020, quando arrivarono a otto gare senza successi di fila (con Giampaolo in panchina).

Genoa-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Mattia Destro spera di segnare il primo gol del Genoa, come ha fatto con i suoi ultimi cinque gol in Serie A, incluso uno nello scontro diretto inverso.

La sfida tra Genoa-Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Andrea Belotti cercherà di avere un impatto nel finale, avendo segnato l’ultimo gol del Torino con i suoi ultimi quattro gol in Serie A.