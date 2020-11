⚽ ROJADIRECTA Ferencvaros-Juventus Zenit-Lazio Genoa-Torino, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 4 novembre 2020. Occhi puntati su Ferencvaros-Juventus e Zenit-Lazio di UEFA Champions League, e al recupero di Serie A Genoa-Torino.

17:00 Genoa-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

17:00 Livorno-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Zenit-Lazio Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Zenit San Pietroburgo e Lazio si incontreranno per la prima volta nelle competizioni europee. Lo Zenit ha vinto solo una delle quattro partite di Champions League contro le italiane. La Lazio non ha mai perso contro una rivale russa in una competizione UEFA. Lo Zenit cerca di evitare quattro sconfitte di fila in Coppa dei Campioni / Champions League per la prima volta nella sua storia.

18:55 Basaksehir-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:45 Casertana-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Ferencvaros-Juventus Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Ferencváros e Juventus si incontrano per la seconda volta in una competizione europea dopo la vittoria ungherese per 1-0 nella finale della Coppa delle Fiere 1964/65. Questa è la seconda partita della Juventus contro una squadra ungherese in Coppa Campioni / Champions League dopo aver eliminato Újpest nei quarti di finale della stagione 1972/73. La Juventus cerca di evitare due sconfitte di fila nella fase a gironi di Champions League per la prima volta da ottobre 2014.

21:00 Barcellona-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Bruges-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Lipsia-Paris SG (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Chelsea-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Siviglia-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 San Paolo-Lanus (Copa Sudamericana) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.