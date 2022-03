Inter-Fiorentina Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Inter-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 19 marzo 2022, dopo Napoli-Udinese delle 15, Inter e Fiorentina si sfidano allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) nel match valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Prestanzione match e probabili formazioni



Dopo una serie di otto vittorie di fila in campionato, l’Inter ha ottenuto solo due successi nelle ultime otto partite di Serie A (4N, 2P); contando solo il secondo periodo, da metà gennaio in avanti, l’Inter si troverebbe in nona posizione in classifica, con 10 punti, quattro meno della Fiorentina, avversaria di giornata.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, M Quarta, Nastasic, Amrabat, Maleh, Bonaventura, Callejon, Saponara, Sottil, Cabral. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Valeri. Assistente Var: Zufferli.

Diretta TV



Inter-Fiorentina in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dal 2001 in avanti l’Inter ha vinto 16 partite casalinghe su 19 di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P) almeno tre in più che contro qualsiasi altra squadra.

Streaming Gratis



L’Inter ha conquistato finora 32 punti in 14 gare casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra; in cinque delle ultime sette occasioni in cui i nerazzurri hanno mantenuto questo rendimento nelle prime 14 gare interne di Serie A hanno poi vinto lo Scudetto (eccezioni il secondo posto del 2010/11 e il settimo del 2016/17).

Streaming alternativa

La sfida tra Inter-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.