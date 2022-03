Cagliari-Milan Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: Sky PirloTV o Dazn?

Dove vedere Diretta Cagliari-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 marzo 2022, Cagliari e Milan si sfidano allo Stadio Unipol Domus nel posticipo del sabato sera e valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Cagliari-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Con questa sfida, torna anche il confronto tra Walter Mazzarri e Stefano Pioli. L’ultima sfida tra i due tecnici risale al 28 gennaio 2022, quando il Milan di Pioli aveva battuto il Torino di Mazzari per 4-2 ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il Milan, che scenderà in campo dopo aver saputo i risultati delle partite Napoli-Udinese delle 15 e Inter-Fiorentina delle 18, ha vinto 1-0 le ultime due partite di campionato (contro Napoli ed Empoli) e non ottiene tre successi consecutivi senza subire reti da maggio 2021, contro Benevento, Juventus e Torino. Il Milan è andato a segno in tutte le 14 trasferte di questo campionato e, considerando solo le singole stagioni, solamente nel 1967/68 è riuscito a segnare in 15 gare esterne di fila nel massimo campionato (15 su 15 totali in quel campionato a 16 squadre, vinto dai rossoneri).

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Keita; Joao Pedro. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Carboni, Lykogiannis, Rog, Ceter, Obert, Pavoletti, Pereiro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Brahim Diaz, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti e Del Giovane. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Meli.

Cagliari-Milan Diretta al posto di Rojadirecta TV



Cagliari-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dopo aver segnato un solo gol in sei scontri diretti contro il Milan (1 pareggio, 5 sconfitte), questo sembra essere un brutto momento per ospitare una squadra che ambisce al titolo, anche se il Cagliari è stato raramente schiacciato quando ha giocato in casa, subendo due gol o meno in tutti e dieci gli ultimi scontri diretti casalinghi (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte).

Anche la recente prestazione casalinga in campionato è irregolare (1 vittoria, 4 pareggi, 4 sconfitte), e questo è inquietante, dato che il Cagliari ha subìto il gol del pareggio quando ha segnato per primo in due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1 sconfitta).

Cagliari-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Cagliari-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Statistica in evidenza: il Milan è l’unica squadra ad aver segnato in tutte le trasferte in questa stagione di Serie A.

Cagliari-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Cagliari-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Cagliari non ha segnato nell’ultima partita casalinga di Serie A e non rimane due gare interne senza gol nella competizione dallo scorso maggio, contro Fiorentina e Genoa con Leonardo Semplici in panchina.