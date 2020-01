INTER FIORENTINA Streaming Gratis Diretta RAI TV Coppa Italia TIM Cup

, , in

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Inter Fiorentina Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 29-01-2020, si gioca Inter Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Chi vince giocherà contro il Napoli in semifinale di Coppa Italia TIM Cup 2019-2020.

Dove vedere Inter Fiorentina streaming e tv.

Inter Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD

Inter Fiorentina, le probabili formazioni.

sul 501. Disponibile insu, tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini.

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1.