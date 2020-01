Info Rojadirecta Inter-Fiorentina (Coppa Italia) Derby Manchester (League Cup), dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi mercoledì 29 gennaio 2020, dove spiccano Inter-Fiorentina (Coppa Italia), Manchester City-Manchester United (League Cup).

12:00 Atalanta-Roma (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia

14:30 Fiorentina-Milan (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia

15:00 Virtus Verona-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Catania (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:30 Pau-PSG (Coppa di Francia) – Sportitalia

20:00 Feralpisalò-Juventus U23 (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Inter-Fiorentina (Coppa Italia) – Rai Uno.

Ultimo quarto di finale di Coppa Italia Tim Cup 2019-2020: a San Siro si gioca Inter Fiorentina. Chi vince affronterà il Napoli in semifinale. L’altra semifinale è Juventus-Milan.

Diretta Inter Fiorentina in chiaro sui canali digitali di Rai Uno.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 West Ham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Manchester City-Manchester United (League Cup) – Dazn.

Diretta Manchester City Manchester United con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:05 Marsiglia-Strasburgo (Coppa di Francia) – Sportitalia.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.