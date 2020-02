Info ROJADIRECTA Sassuolo-Roma Cagliari-Parma Bologna-Brescia, Derby Madrid, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi sabato 1° febbraio 2020, dove spiccano Sassuolo-Roma Cagliari-Parma e Bologna-Brescia, partite valide per la 22a giornata di Serie A. Nella Liga spagnola si gioca il prestigioso Derby di Madrid: Real Madrid-Atletico Madrid.

11:00 Roma-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Napoli-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:00 Granada-Espanyol (Liga) – DAZN

14:30 Pescara-Lazio (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:30 Leicester-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:00 Diretta Bologna-Brescia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo il successo di Ferrara, i felsinei vogliono tornare a regalare la vittoria anche ai propri tifosi del Dall’Ara, dove nell’anno corrente i rossoblù hanno raccolto invece solo 2 pareggi, contro Fiorentina e Verona; solo 2 vittorie e 4 sconfitte per i lombardi nelle ultime 6 gare: l’ultimo successo il 3-0 casalingo sul Lecce del 14 dicembre scorso.

Diretta Bologna Brescia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Livorno-Ascoli (Serie B) – DAZN

15:00 Trapani-Cittadella (Serie B) – DAZN

15:00 Spezia-Pordenone (Serie B) – DAZN

15:00 Frosinone-Virtus Entella (Serie B) – DAZN

15:30 Mainz-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Liverpool-Southampton (Premier League) – Sky Football.

16:00 Diretta Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) – DAZN e DAZN1.

Va in scena oggi alle 16 il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, una della partite più attese della stagione nella Liga spagnola. Le Merengues, reduci dalla vittoria di Valladolid, puntano alla vittoria per conservare il primato solitario in classifica conquistato la scorsa settimana dopo la debacle del Barcellona, mentre i Colchoneros vivono un difficile momento di forma e dopo il pareggio casalingo contro il Leganes sono precipitati al quinto posto in classifica a -10 rispetto agli odiati cugini.

Diretta Real Madrid Atletico Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

17:00 Juventus-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:30 PSG-Montpellier (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Cagliari-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo il pur positivo pareggio di Milano, si è allungata a 7 la striscia di gare senza vittorie per il Cagliari: 3 pareggi e 4 sconfitte il bottino degli isolani negli ultimi 2 mesi di Serie A; il Parma viene a sua volta da 2 sconfitte esterne consecutive, anche se maturate sui difficilissimi campi di Bergamo contro l’Atalanta e di Torino al cospetto della Juventus.

Diretta Cagliari Parma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Empoli-Crotone (Serie B) – DAZN

18:30 Lipsia-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Manchester United-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Maiorca-Valladolid (Liga) – DAZN

20:00 Strasburgo-Lilla (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Sassuolo-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Una sola vittoria nelle ultime 5 partite di campionato per il Sassuolo: una nelle ultime 4 prendendo in considerazione solo le sfide giocate al Mapei stadium; Roma con la migliore difesa, per distacco, riguardo alle reti subite in trasferta: solo 7 sulle 23 totali incassate dai ragazzi di Paulo Fonseca nel torneo.

Diretta Sassuolo Roma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Monza-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Imolese-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Paganese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Valencia-Celta (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.