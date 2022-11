NAPOLI UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Napoli-Udinese Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 15a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi sabato 12 novembre 2022 allo stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 15 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Napoli che martedì ha battuto 2-0 l’Empoli, aumentando il divario in classifica con le proprie inseguitrici. Momento non felicissimo invece per l’Udinese, che non vince una gara dal 3 ottobre ed ha collezionato 5 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 6 giornate. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Udinese gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Il Napoli capolista in fuga nella Serie A (38 punti, 12 vittorie, 2 pareggi, imbattuto) non è riuscito a superare la difesa ostinata dell’Empoli per quasi 70 minuti, ma ancora una volta l’allenatore Luciano Spalletti ha cambiato le cose con una gestione oculata dei cambi.

La decima vittoria consecutiva in Serie A è arrivata grazie a due giocatori entrati dalla panchina, rendendo i nove gol segnati da giocatori del Napoli entrati dalla panchina il quantitativo più alto di gol segnati da giocatori di questo tipo nei primi cinque campionati europei.

Il Napoli potrebbe ottenere 11 successi di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Gaetano, Zedadka, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Delofeu. Allenatore Andrea Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosele, Arslan, Pafundi, Success, Nestorovski. Indisponibili: Becao, Nuytinck, Udogie, Masina, Makengo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Ranghetti e Del Giovane. IV Uomo: Baroni. VAR: Abisso, assistito da Nasca.

Il Napoli potrebbe vincere 13 delle prime 15 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, in generale solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50).

Napoli-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Udinese anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Napoli-Udinese affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime otto partite interne di Serie A contro l’Udinese, segnando 3 reti a partita di media: solamente contro il Como, i partenopei hanno una striscia aperta di successi consecutivi più lunga in casa nella competizione.

Napoli-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 15 sfide di Serie A contro l’Udinese, realizzando 2.5 reti a partita di media nel parziale – l’ultimo clean sheet friulano risale al 21 settembre 2014 (1-0 firmato Danilo).

Sul sito del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

