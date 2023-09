Clamoroso Napoli: De Laurentiis indagato in Falso in Bilancio, la Plusvalenza su Osimhen, rischio Scudetto?

CLAMOROSO – I pubblici ministeri di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio. L’accusa riguarda l’acquisto in plusvalenza di Victor Osimhen nel 2020 dal club francese del Lille e l’indagine è stata avviata dai pm di Napoli. Se viene confermato il reato, la FIGC potrebbe dare punti di penalizzazione al Napoli e quindi rischiare che gli venga tolto lo Scudetto vinto.

L’operazione è stata conclusa nell’estate di tre anni fa ed è stata la più costosa nella storia del Napoli: Osimhen è arrivato per 71 milioni di €, di cui 50 dilazionati nel corso degli anni e il resto pagato attraverso i cartellini di quattro giocatori ex Napoli provenienti dal settore giovanile, ovvero il portiere Karnezis (che si è ritirato l’anno scorso), Liguori, Manzi e Palmieri. Quindi non solo Osimhen…

Alcune operazioni precedenti di cessione dal Napoli sono state alquanto sospette, come quella del brasiliano Carlos Vinicius, che nel 2018 è stato acquistato dai partenopei da un club portoghese di seconda divisione e poi ceduto l’anno successivo al Benfica, senza aver mai esordito in Serie A, per una cifra di 17 milioni di €.