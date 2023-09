Attento Allegri, Juve-Lecce potrebbe essere la svolta

SERIE A – L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, aveva avvertito dei rischi legati all’euforia dopo la vittoria contro la Lazio. La squadra è stata sconfitta dal Sassuolo 4-2 e Allegri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera Juventus-Lecce, ha sottolineato l’importanza di mantenere il controllo e concentrarsi sulla partita successiva contro il Lecce.

L’obiettivo dell’allenatore è far crescere la squadra a lungo termine e ha chiamato i giocatori a prendere responsabilità. Il capitano Danilo ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati e imparare dagli errori commessi.

Allegri ha annunciato che il portiere Szczesny giocherà nonostante una prestazione deludente nella partita contro il Sassuolo. Sarà necessaria una grande prestazione per battere un Lecce in forma, ma Allegri è fiducioso che la squadra possa tornare a vincere.

Antonello Cuccureddu ha espresso la sua delusione per la sconfitta del Sassuolo e ha sperato che apra gli occhi alla squadra. Federico Chiesa è stato l’unico a salvarsi dalla sconfitta e si sta affermando come leader. Tuttavia, senza solidità difensiva, il progetto di Allegri per la stagione potrebbe fallire. L’allenatore, infine, ha chiamato i tifosi a sostenere la squadra nella partita contro il Lecce.