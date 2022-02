INTER-SASSUOLO Streaming Gratis Online TV, dove vedere il match: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Inter-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 18 italiane di oggi domenica 20 febbraio 2022: la partita Inter-Sassuolo regala sempre spettacolo e sorprese. In questo turno i nerazzurri, reduci dall’impegno di Champions League contro il Liverpool, cercheranno di regalare ai propri tifosi i 3 punti. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Sassuolo streaming gratis e diretta tv.

Diretta Inter-Sassuolo Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Inter ha conquistato un solo punto nei due scontri diretti al vertice contro Milan e Napoli, pur dando sempre la sensazione di essere in partita senza difficoltà. L’impegno di Champions toglierà energie fisiche e mentali alla formazione di Inzaghi che però in casa è una macchina da gol.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Dumfries, Vidal, Casadei, Carboni, Dzeko, Caicedo.

Il Sassuolo pur ricevendo spesso i complimenti non vince da quattro partite e viaggia tranquillamente a metà classifica. I due punti persi nel recupero contro la Roma bruciano a Dionisi che vorrà cercare una nuova impresa esterna come quelle già registrate contro Juventus e Milan all’andata.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Traore; D Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Mondin-De Meo. 4° Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Inter-Sassuolo in tv con DAZN (presente anche su TimVision). La telecronaca di Inter-Sassuolo sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Donati.

Successo interista all’andata giocata al ‘Mapei Stadium’: vantaggio emiliano con Berardi su calcio di rigore, rimonta ospite firmata da Dzeko e Lautaro.

Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Inciampo europeo a parte, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio del Maradona in casa del Napoli. Nello scorso turno il Milan ha sfruttato l’occasione per salire al primo posto, ma i nerazzurri devono ancora recuperare la sfida con il Bologna.

La legge italiana vieta la visione su siti illegali di streaming.

Situazione più complicata per i neroverdi di Alessio Dionisi, nonostante la posizione in classifica sia tutto sommato tranquilla. Il successo sul Cagliari di metà gennaio in Coppa Italia è l’ultimo sorriso del Sassuolo negli ultimi 30 giorni abbondanti: dopo, i ko in casa di Sampdoria e Juventus e i pareggi contro Torino e Roma. Quest’ultimo, nella scorsa giornata, è un trionfo sfumato al 94′ per un guizzo di Bryan Cristante.