Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vedere il match: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi sabato 19 febbraio 2022, la Fiorentina di Italiano riceve la visita dell’Atalanta di Gasperini per il launch match della 26a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Diretta Fiorentina-Atalanta Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Le due formazioni si sono affrontate il 10 febbraio in Coppa Italia a Bergamo, con la Fiorentina capace di strappare la qualificazione in semifinale grazie alla zampata di Milenkovic al 93′. I viola, però, hanno sbancato il Gewiss Stadium anche in campionato imponendosi lo scorso 11 settembre grazie alla doppietta di Vlahovic (ora passato in forza alla Juve).

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral. Indisponibili: Kokorin, Terracciano. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinocskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Scalvini, Maehle, G Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Palomino, Muriel. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Liberti.

Fiorentina-Atalanta Diretta al posto di Rojadirecta TV



Fiorentina-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN, il match tra Fiorentina e Atalanta verrà raccontato da Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

La Fiorentina ha vinto sei delle ultime otto gare interne in campionato (1N, 1P), parziale in cui ha realizzato 25 reti (una media di 3.1 a incontro), almeno sei in più di ogni altra squadra in gare domestiche nello stesso periodo (dalla nona giornata in avanti).

La partita Fiorentina-Atalanta sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky la telecronaca è stata affidata alla coppia Maurizio Compagnoni-Lorenzo Minotti.

Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Fiorentina-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Dopo una serie di 18 trasferte consecutive senza successi, l’Atalanta ha vinto le ultime due gare esterne contro la Fiorentina in Serie A: i bergamaschi non hanno mai ottenuto più successi di fila fuori casa contro questa avversaria nella competizione.

Fiorentina-Atalanta Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Fiorentina-Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.