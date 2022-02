SALERNITANA-MILAN Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Salernitana-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 febbraio 2022, il Milan di Stefano Pioli fa visita alla Salernitana del nuovo tecnico Davide Nicola per il launch match della 26a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Milan streaming gratis e diretta tv.

Diretta Salernitana-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La prima in classifica sfida fuori casa il fanalino di coda della Serie A. Nella gara d’andata i rossoneri hanno vinto 2-0 con le reti di Kessié e Saelemaekers. Gli ultimi precedenti risalivano alla stagione 1998/99, stagione in cui il Milan è arrivato a trionfare in Serie A: in entrambi i casi i rossoneri avevano vinto.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Belec, Jaroszynski, Gagliolo, Veseli, Zortea, Obi, Bohinen, Ederson, Kechrida, Perotti, Mikael, Mousset. Indisponibili: M Coulibaly, Ruggeri, Schiavone. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo-Touré, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic. Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini e Rocca. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Prenna.

Salernitana-Milan Diretta al posto di Rojadirecta TV



Salernitana-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sarà Dario Mastroianni a raccontare Salernitana-Milan su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per questa partita sarà invece Dario Marcolin.

La partita Salernitana-Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Andrea Marinozzi e Nando Orsi come seconda voce.

Salernitana-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Salernitana-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Salernitana-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Salernitana-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.