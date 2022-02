JUVENTUS-TORINO Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Torino Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 18 febbraio 2022, si gioca all’Allianz Stadium il Derby della Mole n°204 tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric, primo anticipo della 26a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Torino streaming gratis e diretta tv.

La Vecchia Signora a caccia del 12° risultato utile di fila in campionato. I Bianconeri (46 punrti in classifica) cercano i tre punti per avvicinarsi al terzo posto, occupato dal Napoli (53 punti) e respingere gli attacchi delle inseguitrici, con l’Atalanta su tutte.

Negli ultimi 31 derby torinesi la formazione granata ha vinto soltanto una volta (2-1 nell’aprile 2015 con reti di Darmian e Quagliarella), perdendo in 23 occasioni e pareggiando 7 gare. La sfida di andata, il 2 ottobre scorso, si è chiusa con la vittoria della Juve firmata da un guizzo di Locatelli all’86’.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, McKennie, Aké, Kaio Jorge, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, De Winter.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Zaza, Pjaca, Warming, Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Edera, Fares, Praet.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Tolfo. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Stefano Liberti.

Juventus-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri (Juve) su Alvaro Morata: “Discutere Morata dal punto di vista tecnico è pura follia. Sta facendo molto bene, è sereno. E adesso non ha senso discutere di mercato, a giugno si vedrà”.

Juventus-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il 31 ottobre 2015, il numero 12 della Juve Alex Sandro servì a Cuadrado l’assist per il gol del 2-1 finale segnato dal colombiano al 90’, in un Derby della Mole che fa parte della storia della Juventus che da quella partita fece partire l’entusiasmante rimonta verso lo scudetto dopo un pessimo inizio di stagione.