BARCELLONA-NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla Online con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 17 febbraio 2022, il Napoli di Spalletti scenderà sul campo del Camp Nou per sfidare il Barcellona del tecnico Xavi per la partita di andata dei playoff di UEFA Europa League. Chi vincerà?

Nell’unico precedente tra le due squadre, il Barcellona ha eliminato il Napoli agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020: 1-1 nella gara di andata a Napoli e vittoria catalana per 3-1 nel ritorno al Camp Nou.

Il Napoli ha perso tutte le ultime 4 trasferte europee nella fase a eliminazione diretta, una di queste proprio al Camp Nou nel 2020.

Nel Napoli Anguissa si prende una maglia da titolare visto l’infortunio di Lobotka, sulla trequarti a destra Elmas fa le veci di Politano e Lozano, entrambi ko. Mertens dovrebbe guidare l’attacco visti i problemi al ginocchio di Osimhen. In porta Meret, Ghoulam a sinistra.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, Luuk De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna.

Victor Osimhen ha segnato 4 gol in soli 168 minuti giocati in questa Europa League. Una rete ogni 42 minuti, il miglior marcatore con almeno 2 centri nella competizione.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Barcellona-Napoli in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il commento della sfida su Sky è affidato a Massimo Marianella, supportato da Lorenzo Minotti. Su DAZN il telecronista di Barcellona-Napoli sarà Stefano Borghi, con Dario Marcolin in commento tecnico.

L’ultimo match europeo non giocato in Champions League dal Barcellona risale agli ottavi di finale di Coppa Uefa 2003/2004. Spagnoli che furono eliminati dal Celtic ed entrambe le sfide videro in campo l’attuale allenatore Xavi.

Barcellona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Il Barcellona ha perso 3 delle ultime 5 gare interne in Europa, tante quante nelle precedenti 74. I Catalani hanno perso l’ultima gara interna nella fase a eliminazione diretta della passata stagione contro il PSG. Non perdono due sfide casalinghe in questa fase dal 2002-2003.

La sfida Barcellona-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.