Zinedine Zidane aspetta Juventus, Real Madrid e la Nazionale francese

Zinedine Zidane è molto richiesto come allenatore in questo momento e ha ricevuto contatti da diverse squadre europee, tra cui il Paris Saint Germain, il Manchester United, il Bayern Monaco e anche la nazionale tedesca, ma sta aspettando di vedere cosa succederà con la nazionale francese, in particolare con il tecnico Didier Deschamps. Se Deschamps dovesse andarsene, Zidane potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di allenare la Francia. Nel frattempo, potrebbe accettare una chiamata dal Real Madrid, che sta valutando un cambio di allenatore con l’italiano De Zerbi tra le varie opzioni. Inoltre, tutti conoscono la storia di Zidane come giocatore della Juventus, e i tifosi bianconeri stanno spingendo nei social un suo ritorno in Bianconero in sostituzione del sempre più “odiato” Allegri.

