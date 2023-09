Genoa ROMA Streaming Gratis Online TV, come vederla su DAZN con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Genoa-Roma Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come posticipo in chiusura del primo turno infrasettimanale della stagione 2023-2024 di Serie A (6a giornata di campionato): si gioca oggi giovedì 28 settembre 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Gilardino vs Mourinho? Di seguito dove vedere streaming Genoa-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Genoa-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Roma 14esima (5 punti) e Genoa 16esima (4 punti), la classifica parla chiaro: inizio da crisi per le due squadre. Quando ha subìto il primo gol, la Roma non è riuscita a vincere nessuna delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni (2 pareggi, 7 sconfitte).

Mateo Retegui si sta dimostrando un giocatore chiave per il Genoa, avendo segnato quattro gol e fornito un assist in sei partite. Anche Romelu Lukaku sta vivendo un buon momento, avendo contribuito a sei gol nelle sue ultime quattro partite.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas. Indisponibili: Ekuban. Squalificati: Martin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paterna.

L’ultima volta di Genoa-Roma (21 novembre 2021) la partita è terminata 0-0.

Genoa-Roma in TV



Genoa-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Genoa-Roma (telecronaca di Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini) anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Genoa-Roma Streaming Gratis in Italiano



Genoa-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su siti sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Genoa-Roma Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Genoa-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. Cosa succede se guardi partite su siti illegali? Secondo la nuova legge chi trasmette i contenuti illegali rischia una multa fino a 15mila euro e una pena detentiva che va dai 6 mesi fino ai 3 anni di carcere. Colui o colei che accede a film o video in streaming non autorizzato non rischia nulla: non esiste una legge che punisca tale atteggiamento. Secondo alcuni legali, però, si rischia una sanzione per il download per uso personale (una multa di 154 euro).