Calciomercato Serie A: Colpo del Monza, arriva Papu Gomez

CALCIOMERCATO SERIE A – Galliani, ex dirigente del Milan, ha giocato un ruolo importante nel trasferimento del calciatore argentino Alejandro “Papu” Gomez al Monza, squadra che milita in Serie A. Gomez, che ha giocato per il Siviglia e si è svincolato quest’estate, ha accettato di unirsi al Monza e di giocare nella Serie A italiana. Il grave infortunio di Gianluca Caprari, ha costretto il Monza a correre ai ripari e a piazzare il gran colpo.

Chi è l’attaccante argentino Papu Gomez: breve storia

L’attaccante argentino Papu Gomez si trasferirà al Monza e firmerà un contratto con il club fino a giugno. Il suo arrivo è dovuto all’infortunio al crociato di Caprari. Gomez giocherà come trequartista nel sistema di gioco del Monza e si unirà a Colpani per supportare Mota Carvalho.

Papu Gomez è campione del mondo

Nella scorsa stagione, Papu Gomez ha avuto successo con la vittoria del Campionato Mondiale con l’Argentina e dell’Europa League con il Siviglia, ma ha giocato solo 25 partite e segnato un gol. In precedenza, ha giocato per Catania e Atalanta in Italia, segnando un totale di 18 gol con il Catania e 59 con l’Atalanta in diverse stagioni.