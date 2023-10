Napoli-Real Madrid: perchè non ha giocato Mario Rui dall’inizio? Garcia sotto accusa

POST NAPOLI-REAL MADRID – Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, si trova di nuovo al centro delle polemiche. Il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha criticato aspramente la gestione dell’allenatore, definendola “sciagurata“. Giuffredi è noto per le sue dichiarazioni contro il club partenopeo e si è già scontrato con il Napoli in passato, anche con l’allenatore Luciano Spalletti.

La situazione si è complicata a causa dell’arrivo di Mathias Olivera, che ha preso il posto di Mario Rui come terzino sinistro titolare. Le prestazioni convincenti di Olivera e i continui problemi fisici di Rui hanno portato a una riduzione del tempo di gioco del veterano portoghese. Questo ha fatto infuriare Giuffredi, che ha accusato Garcia di non conoscere le qualità del suo assistito.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esclusione di Mario Rui dalla formazione titolare nella partita contro il Real Madrid. Giuffredi ha criticato l’allenatore per non aver dato a Rui l’opportunità di giocare una partita così importante. Il risultato della partita, una vittoria per 3-2 degli spagnoli, ha dato ancora più ragione a Giuffredi.

Questa non è la prima volta che Giuffredi si scontra con il Napoli. In passato, ha criticato il club per non aver offerto un nuovo contratto a Rui. Tuttavia, a metà agosto, il Napoli ha prolungato il contratto del giocatore fino al 2026 a cifre inferiori a quelle precedenti.

La situazione si è complicata ancora di più perché il Napoli sta affrontando una partita importante contro la Fiorentina, una squadra che negli ultimi anni ha dato problemi alla squadra partenopea. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre mostrato stima per l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Tuttavia, a causa delle complicazioni estive, il Napoli non è riuscito a ingaggiare Italiano come nuovo allenatore.

Insomma, nonostante il buon rendimento del Napoli in campionato e in Champions League, il clima di sfiducia nei confronti di Garcia persiste a causa dei vari casi che si verificano all’interno della squadra. L’ultima polemica riguarda Mario Rui e il suo limitato tempo di gioco. La situazione rischia di danneggiare non solo Garcia, ma l’intera squadra del Napoli, che sta faticando a trovare serenità e armonia questa stagione.