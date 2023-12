Napoli-Inter, Mazzarri tace: Meluso esprime rabbia per le decisioni arbitrali

POLEMICHE VAR NAPOLI-INTER – Dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter, Walter Mazzarri non ha rilasciato dichiarazioni né alle televisioni né in conferenza stampa. Al suo posto, il Napoli ha inviato il direttore sportivo Meluso, che si è lamentato delle decisioni arbitrali prese da Massa durante la partita. Gli episodi contestati includono il gol di Calhanoglu, che secondo Meluso è stato viziato da un fallo su Lobotka, e il rigore non dato a Osimhen nella ripresa.

Il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 in casa contro l’Inter, ma la squadra è sgomenta per alcune valutazioni prese dall’arbitro Massa. Prima il gol di Calhanoglu, probabilmente viziato da un fallo su Lobotka che né l’arbitro né il VAR hanno rilevato, poi l’episodio in cui Osimhen ha richiesto un rigore. La rabbia è tanta, tanto che Mazzarri non è nemmeno andato a parlare dopo la partita, e il club ha mandato il direttore sportivo Meluso. In un’intervista alle televisioni, Meluso si è lamentato dell’operato di Massa, aggiungendo che non si stanno cercando scuse, ma si tratta di episodi che hanno colpito duramente la squadra.

Meluso a fine partita

“Mazzarri ha preferito non parlare alla stampa dopo la partita, poiché volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi. Siamo molto scontenti per questa situazione, che non meritiamo né noi né i nostri tifosi. L’arbitro Massa ha avuto una brutta giornata, come può capitare a qualsiasi giocatore”.

“Siamo sconcertati dalle decisioni prese. Il primo gol è stato un duro colpo per noi a livello psicologico ed è stato viziato da un fallo su Lobotka evidente, che avrebbe richiesto l’intervento diretto dell’arbitro, senza considerare il VAR. Il secondo episodio riguarda il rigore non dato a Osimhen. Quando ti colpiscono il tendine d’Achille, perdi l’equilibrio e il sostegno. Non stiamo cercando scuse né complotti, ma queste decisioni hanno chiaramente condizionato la partita. Vorrei sentire anche le opinioni degli ospiti, perché sono rimasto sconcertato dalle decisioni prese”.

Rigore netto non dato al #Napoli su #Osimhen. E il VAR? La Marotta League prosegue a gonfie vele. #NapoliInter pic.twitter.com/E5jSTAqiCD — Daniele De Felice (@DanieleBibo) December 3, 2023

Il fallo di #Lautaro su Lobotka che porta allo 0-1 immeritato e soprattutto irregolare dell’Inter#NapoliInter pic.twitter.com/1xrvfX2DwW — Antonio Gaito 🏆🇮🇹 (@antonio_gaito) December 3, 2023