Torino Atalanta Streaming Gratis TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Atalanta Streaming. Nel posticipo della 14esima giornata di Serie A, il Torino affronta l’Atalanta in casa alle ore 20:45 di oggi. Il Torino è al dodicesimo posto con 16 punti e vincendo la partita potrebbe scalare in classifica. Juric, allenatore del Torino, ha dichiarato che l’Atalanta è una squadra forte con uno stile di gioco chiaro e una forza fisica impressionante. Juric ha anche parlato delle scelte di formazione, affermando che sta pensando di far giocare insieme Ricci e Ilic e che Samuele sarà presente nonostante l’infortunio.

Juric ha anche annunciato il ritorno di Milinkovic in porta. L’Atalanta, al contrario, ha avuto un periodo difficile con solo un punto ottenuto nelle ultime tre partite. L’ultima vittoria in campionato dell’Atalanta risale a più di un mese fa contro l’Empoli. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra il Gasperini e l’allievo Juric? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta



L’emergenza in difesa continua, ma Juric è pronto a confermare il 3-4-1-2 con Vlasic libero di agire sulla trequarti. Ballottaggio Vojvoda-Lazaro. Zappacosta recupera, ma sulla destra dovrebbe toccare ancora a Hateboer. Davanti Lookman e Koopmeiners a sostegno di Muriel dopo l’infortunio di Scamacca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Djidji, Sazonov, Zima, Soppy, Lazaro, Ricci, Gineitis, Antolini, Karamoh, Seck, Pellegri. Indisponibili: N’Guessan, Schuurs. Squalificati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Cisse. Indisponibili: Palomino, Scamacca, Toloi, Touré. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Prenna-Mastrodonato. IV uomo: Collu. VAR: Irrati. Assistente VAR: Longo.

Torino-Atalanta Diretta TV



Torino-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Torino-Atalanta sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale numero 251.

Ivan Juric ha collezionato 86 presenze in Serie A tra il 2007 e il 2010, tutte con il Genoa e tutte con Gian Piero Gasperini in panchina. Contro il suo ex allenatore ha però vinto solo una volta in nove confronti in panchina in Serie A tra Genoa, Verona e Torino (2N, 6P).

Torino-Atalanta Streaming Gratis in Italiano



Torino-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Si affrontano in questa gara i due migliori marcatori colombiani nella storia della Serie A: Duván Zapata (110 gol) e Luis Muriel (101); da una parte, l’attuale attaccante del Torino è andato a segno in quattro delle sue ultime cinque gare contro i bergamaschi nella competizione, dall’altra, l’attaccante dell’Atalanta è stato coinvolto in 11 reti nelle sue ultime sei presenze contro i granata (sette gol e quattro assist).

Torino-Atalanta Streaming alternative?

La sfida tra Torino-Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Luis Muriel ha segnato otto gol contro il Torino in Serie A, solo contro l’Udinese (12) ha fatto meglio nel torneo; solo Ciro Immobile (nove) ha all’attivo più reti contro i granata tra i giocatori attualmente nella competizione.