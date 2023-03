Cristiano Ronaldo spiega perché non vuole smettere di giocare

Cristiano Ronaldo, che ha siglato un contratto con la squadra saudita Al Nassr per due anni e mezzo, ha spiegato mercoledì il motivo per cui non vuole ancora smettere di giocare.

“I record sono sempre una fonte di motivazione per me”, ha spiegato il 38enne a ESPN, sottolineando che ora vuole raggiungere il maggior numero di presenze in nazionale. “Mi piace battere i record e questo in particolare è speciale. Sarei molto orgoglioso se accadesse, ma voglio continuare a giocare ancora di più. Non voglio fermarmi qui”, ha aggiunto.

Il portoghese è arrivato nella lega saudita come free agent, dopo aver completato il suo secondo periodo al Manchester United ed essere passato prima per la Juventus. Questa è la prima volta che CR7 gareggia al di fuori del calcio europeo nella sua carriera.